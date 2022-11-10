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北區醫院急症醫生疑向家人處方受管制藥物　即時停職、院方已報警

北區醫院急症醫生疑向家人處方受管制藥物　即時停職、院方已報警

【有線新聞】北區醫院一名醫生懷疑不當處方藥物被暫停職務，院方已報警。
北區醫院星期二接獲急症科報告，發現一名急症科醫生懷疑多次向幾名病人，處方兩款受《危險藥物條例》管制的藥物，處方日數和劑量不尋常，該幾名病人相信是醫生的家人。院方即時暫停該醫生臨床職務，並向醫管局報告事件，會配合警方調查，事件中沒有其他病人受影響。
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