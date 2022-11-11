拜習會｜白宮：下周一G20峰會會晤　料談台灣、北韓、俄烏議題

【有線新聞】中方確認國家主席習近平將與美國總統拜登會面。白宮早前宣布，拜登與習近平下周一在印尼峇里面對面會談，相信會討論到台灣等議題，華府官員降低外界對會談期望，預料不會有具體成果。

華府宣布拜登下周出席印尼峇里二十國集團峰會前，將與習近平見面，是他去年一月上台以來首次與習近平面對面會談。

白宮指會面旨在保持和深化兩國溝通渠道，負責任地管控競爭。美國國家安全顧問沙利文：「拜登與習近平會面將是深入和重要機會，更了解對方的優先事項和意圖並化解分歧，找出可以合作的領域，因為合作解決共同問題符合我們利益，因為這是全球對負責任大國的期望。」

華府官員表示二人將討論地區及全球議題，拜登將坦率表達美方擔憂，包括中方威脅台海和平穩定的行動，還有人權及損害美國經濟的行為等。

美方尋求可以重開北京在眾議院議長佩洛西訪台後，中斷的氣候和軍事通訊等對話和合作。

拜登會上又會直接和坦率提出對烏克蘭局勢和俄羅斯侵略的看法，並表達對中俄關係的擔憂，預料又談到北韓近期多次發射武器。

不過華府降低外界對中美領袖會談期望，預料不會有重大宣布，也不會發表聯合聲明，拜登前一日表示，期望會面會劃出各自紅線，了解對方關鍵利益、緩解衝突。

在北京，外交部早前表示，兩國元首透過多種方式保持聯繫，致力與美方相互尊重、和平共處，同時堅定捍衛自身利益。