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大欖隧道貨車疑鐵架鬆脫擊中收費亭　一名女職員受傷

【有線新聞】大欖隧道有運載鐵架貨車懷疑鐵架鬆脫，擊中收費亭，一名女職員受傷。
收費亭損毀嚴重，玻璃窗粉碎，部分組件脫落。一輛運載三角形鐵架貨車上午沿大欖隧道入元朗，經過八鄉出口收費廣場，車上其中一段鐵架突然鬆脫擊中收費亭，一名女職員受傷，貨車司機事後協助調查。
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