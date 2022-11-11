政府研強制醫護服務年期　盧寵茂稱非僅限專科醫生、考慮涵蓋所有醫護人員

【有線新聞】政府研究要求合資格醫護人員，在公營醫療機構服務一定年期，醫務衞生局局長盧寵茂說會考慮涵蓋所有醫護人員。

醫務衞生局局長盧寵茂：「不只限於專科醫生，我強調所有醫護人員都在考慮內，其中一個最特別、大家都知道，非本地培訓醫生已有這要求，已通過法例，來到後要在公營機構，包括大學或衞生署服務，這不限於專科醫生，也可包括牙科醫生、護士或其他，但這我們要跟不同專業，討論他們的需求。」