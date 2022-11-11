MIRROR演唱會｜勞工處判斷舞蹈員屬僱員　僱主沒買保險、沒報工傷　不排除檢控　調查小組提多項建議

【有線新聞】政府認為MIRROR演唱會的舞蹈員不是自僱人士，而是僱員，聘請他們的舞蹈公司涉嫌沒有購買保險及呈報工傷，作為僱主要負法律責任。

MIRROR演唱會有3名舞蹈員，分別在演出及綵排期間受傷，勞工及福利局局長孫玉菡認為他們不是自僱，會審視舞蹈公司、製作公司等，有否根據職安健條例提供安全工作系統及裝置，再考慮是否檢控。

勞工及福利局局長孫玉菡：「在做了這麼多工夫、審視所有證據後，我們很有信心有此判斷這些舞蹈員是屬於僱員身分。我們會根據僱員補償條例向相關舞蹈公司，即舞蹈員的僱主採取行動，即是它沒有呈報工傷，亦沒有為僱員購買保險。」

除了檢控，文化體育及旅遊局局長楊潤雄說作為政府部門有責任檢討，「當中有沒有一些位將來可以做得更好，避免同一件事再發生，避免有其他人將來仍要受這些苦。時光倒轉令事件沒有發生，這個是不可能。」

康文署提出一系列改善措施，跟業界商討後再決定何時實行，包括規定租用人聘請註冊專業人士核實器材申報重量準確無誤，亦要提交鋼索品質、起重裝置檢測證明，同時考慮引入機制，懲罰多次或嚴重違反租約的人，並研究引入第三方獨立審核員，檢查租用人的工程及裝置。楊潤雄：「（康文署是否只做一個看文件批准、之後不用落場檢視、做橡皮圖章的角色就，還是康文署的人做，都是要有個合資格的專業人士去做，這才是重點。」