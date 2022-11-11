港鐵入稟高院　向康泰追討德福舖位232萬租金及管理費

【有線新聞】港鐵入稟高院向正在清盤的康泰旅行社，追討約232萬元租金及管理費。

港鐵的入稟狀指，18年租出九龍灣德福廣場一個舖位，簽訂三年租約，亦曾向康泰提供9次減租及10個月免租期，去年以月租方式續約一年至今年七月底，但康泰自今年五月起便沒有向港鐵支付租金、管理費、冷氣費等費用。港鐵要求康泰交還舖位，並連本帶利還款、作出賠償及支付訟費。