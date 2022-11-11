NASA首測試充氣著陸減速器　陶瓷纖維布抵禦千度高溫　冀用於載人火星任務

【有線新聞】美國太空總署（NASA）首次在空中測試充氣式著陸減速器，將來可以用於載人火星任務，幫載人太空船安全著陸。

歷代火星探測車著陸時也會見到這一幕，因為火星大氣層比地球稀薄得多，為了增加空氣阻力，會在底部裝一塊氣流罩，盡早減速至可以開降落傘，所以氣流罩就像剎車裝置愈大塊減速能力愈好，但太大的話運載火箭就裝不下。如果將來要載人去火星，氣流罩務必要更大，怎樣突破尺寸限制？

美國太空總署的答案是將氣流罩造成充氣式，離開運載火箭才充氣膨脹，就不需要受火箭空間限制，自由決定充氣後的直徑。太空總署在11月10日首次在地球大氣層測試充氣式氣流罩，先以火箭送上低地軌道，再膨脹至直徑6米，然後墜落大氣層。

氣流罩分成三層，最外層是以陶瓷造成纖維，再織成布料，可抵禦攝氏1,600度高溫。過程中氣流罩一直報告位置，最後掉進夏威夷東面海域。太空總署表示已經順利回收，之後會分析監測數據，如果證實充氣式氣流罩可行，將來直徑可以達12米，用於去火星的載人太空船。