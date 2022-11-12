料月內推「團進團出」　張宇人料飲食業生意難急增　林健鋒倡黃碼者可自由入食肆等

【有線新聞】行政會議成員兼飲食界立法會議員張宇人，說業界隨時準備好配合「團進團出」安排，但預計生意額不會大幅增加。商界議員林健鋒則建議再放寬些，讓黃碼人士毋須跟團，都可以進入食肆等場所。

「團進團出」安排，容許來港旅行團的團友，持黃碼也可以進入指定食肆或景點，不過旅遊業和飲食業界都說對生意額不會有甚麼幫助，但強調會繼續配合政府，讓經濟活動陸續復常，旅遊界姚柏良：「起碼能讓入境遊有個起步，當然初期不會有很多團來港，2018年900多萬名海外旅客入境香港過夜，今年內如能回到2至3%，已經『偷笑』。」飲食界（自由黨）張宇人：「旅遊業和飲食業界，姚柏良和我昨日（周五）與政府說，隨時恭候（『團進團出』），幾時容許我們，我們立刻做。」

行會成員兼商界立法會議員林健鋒就建議政府可以再放寬些，讓黃碼人士即使沒有跟團都能進入食肆或酒吧等場所，商界一（經民聯）林健鋒：「入食肆可以安排一些獨立房間或區域，讓他們使用，不止團體才可用。經濟這幾個月真是差，很多時求人不如求己，雖然政府說我們花錢花得多，今年有財赤，我都希望推出多一輪保就業計劃救人要適時，不要死了才供他氧氣，這段時間幫企業過渡難關。」

不過林健鋒相信，隨著內地放寬檢疫安排、改為「5+3」，即是5日集中隔離和3日家居隔離，香港經濟會有好轉。