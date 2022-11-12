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2022年11月12日
港聞
新聞資訊
海防博物館11.24重開 新設「香港海防故事」展覽 介紹香港保衞戰等內容
【有線新聞】位於筲箕灣的海防博物館本月24日重開。
博物館已完成更新工程，多年前受颱風破壞的砲台及坦克車已經翻新，博物館會有全新常設展覽「香港海防故事」，內有11個展覽廳，介紹抗日戰爭歷史、解放軍駐香港部隊等，展示日本侵華和香港保衞戰等內容，加深公眾認識歷史。鯉魚門軍事要塞史蹟徑會設置24個史蹟點，包括山上的鯉魚門堡壘和炮台等，公眾可以免費入場。
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