烏克蘭收復赫爾松市重奪控制權

【有線新聞】烏克蘭收復一度被俄軍佔領的南部重鎮赫爾松市，重奪當地控制權，總統澤連斯基形容是歷史性一天，呼籲仍在當地的俄軍投降。

大批民眾在赫爾松市中心歡呼迎接入城的烏克蘭部隊，首批烏克蘭特種部隊當地周五下午入城駐紮，重新奪回此處的控制權。有軍人與民眾合照紀念這個解放的時刻，有人在中央廣場掛上烏克蘭國旗，是相隔八個月首次在市內飄揚國旗。炮火聲不再，大批人入夜後繼續留守在此慶祝，奏唱烏克蘭國歌。

這個南部重鎮自3月以來一直遭俄羅斯控制，亦是唯一落入俄軍手中的烏克蘭地方首府。總統澤連斯基形容是歷史性的一天，指赫爾松人民正在等待，從未放棄烏克蘭。警告俄羅斯軍隊留下了地雷和炸藥，會盡快開始掃雷工作，將恢復巿內的醫療、通訊及社會服務，並呼籲仍在當地的俄軍投降，稱這是他們的唯一出路。

俄羅斯國防部指，逾三萬名軍人及五千件裝備撤退至第聶伯河東岸，有衛星圖片顯示，連接赫爾松與第聶伯河的重要大橋有兩段被炸斷。

今次是俄羅斯在戰事中第三次重大撤退，亦是面對烏軍在東部和南部反攻時，首次讓出如此大城市。克里姆林宮發言人否認此舉代表恥辱性的失敗，有俄羅斯官員形容撤軍是痛苦，建議重新集結並再次進攻。