徐王美倫專訪｜指旅團導遊不會全程隨行　團友自由時間可外出　倡取消入境後檢測

【有線新聞】政府為「團進團出」開綠燈，但細節未公布，旅遊業議會主席徐王美倫在本台節目《有理有得傾》說，爭取政府取消旅客入境後的核酸檢測要求，她又透露旅行團入境後，導遊不會全程隨行，預計團友可於自由時間外出。

「團進團出」細節仍然未知，但旅議會主席徐王美倫透露，最快月中有旅行團來港，徐王美倫：「初步了解的消息是來自泰國，可能前往廟宇，可能有個情況真的要買飯盒，或安排他們回酒店在自己房間進食。（是否團友不可以去買魚蛋、燒賣吃，就沒有可能？）現在『黃碼』情況下，以我理解，他可以買食物在街旁進食，帶團『掃街』，我相信行程未必會這樣安排。（即是他們可以自行離團，按你的意思？）（旅行團）真的不是24小時都有導遊隨行，可能吃完飯、或者中間有些時間，或者晚上吃完飯有些時間，他們都可以按現在安排，持『黃碼』都可以在外面遊覽都可以。」

現在入境後第二、四、六天要接受核酸檢測，旅議會希望取消，徐王美倫：「三天兩夜團，所謂的『0+2』第二天，即是我們旅行團的第三天，其實（遊客）已經要離開。如果他們離開，你再出報告，他們都回到自己城市，又沒甚麼意思。（真的確診，政府要求你們如何處理團友？）他如果是輕症情況，可以留在原本酒店隔離，第一要看他們願不願意配合，加上我想現在很多酒店都有這個經驗。」

政府於疫情初期推出「旅行社鼓勵計劃」，旅行社每招待一個旅客就有100至120元資助，徐王美倫說「0+3」實施後，外遊港人數目急升，令申請數字翻倍，希望年底屆滿的計劃可以延長一年，但最好都是盡快推行「0+0」。