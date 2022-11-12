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2022年11月12日
港聞
新聞資訊
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增5,723確診、多6死 首現BF.7變種病毒本地個案
【有線新聞】本港新增5,723宗確診，本地首次出現BF.7變種病毒個案，多六名患者死亡。
新增的五千多宗個案中，有5,331宗屬本地個案，輸入個案392宗。
安老及殘疾人士院舍有10宗呈報，多10間學校有個別班級須停課七天。
新變種病毒方面，本港首次出現BF.7本地個案，多了四宗XBB、兩宗屬本地，BQ.1.1亦多了四宗本地個案。
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