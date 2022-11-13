街頭表演｜大律師稱無證表演未必犯法　前官員議員倡劃特定表演區

【有線新聞】街頭表演發牌爭論多年，有議員和前官員建議政府在市區劃特定區域給街頭表演者，不過即使未有發牌制度，有大律師認為無警方許可證表演亦不構成犯法，重點是有否造成滋擾和阻街。

2015年街頭表演者黃宗成在紅磡天橋彈結他、吹口琴，沒有警務處處長的許可證，被裁定公眾地方奏玩樂器罪罪成。黃宗成上訴至高院獲判勝訴，判詞說單是沒有警務處許可證不足以構成罪行，要證明有沒有阻礙、滋擾他人，以及合理辯解。

大律師李健志：「他們可能要勸喻觀眾站得疏落些，例如器材已經降低了音量，而音量能夠讓法庭知道音量是合理，已經不是很大噪音滋擾，亦沒有任何市民、證人或警方說出音量有多大。」

時任民政事務局局長曾德成：「推動文化藝術融入社區，發牌規管是否會制約、限制表演自由呢？」

政府的立場是歡迎街頭表演，又說執法部門對表演持開放態度，但是否要發牌規管街頭表演，討論多年都未有定論。

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜：「其實發牌未必一定是最好，發牌變相規限很多表演團體，未必可以表演，因為有時街頭表演希望隨心所欲，最好短期比較易處理的，劃開一些合適場地，對周邊環境影響不大的地方，讓他們先開始，當然不要安置他們在偏遠地方。」

上屆主事文化政策的官員建議參考其他國家，前民政事務局局長徐英偉：「其實很多成功的街頭表演政策，都不會完全無規矩、無方向的，除了平衡保障市民的利益，例如不想有太多噪音，亦都希望將有質素、有潛質的藝術表演者，可以將文化藝術帶入社區，你以新加坡為例他們亦有方法，揀選例如300名表演者，可在特定70個地方表演。」

徐英偉說西九文化區都有發牌制度的街頭表演計劃，建議選擇旅遊景點容許表演，例如星光大道。