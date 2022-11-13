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2022年11月13日
港聞
新聞資訊
增6575宗確診、9人離世 14院舍有個案 10校有班別需停課一周
【有線新聞】本港新增6575宗確診，多9名患者死亡。
本地個案有6108宗，輸入就有467宗，14間安老及殘疾院舍有17名院友確診，多10間學校有個別班級要停課7日。
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