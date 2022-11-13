列車甩門︱港鐵稱料因撞路軌旁裝置導致出軌　須通宵維修

【有線新聞】港鐵油麻地站一架列車埋站時，懷疑撞到路軌旁的設施出軌。

兩道車門脫落，荃灣綫來往荔景至佐敦列車暫停。港鐵向乘客致歉，說希望明早可以恢復服務，提醒市民留意最新的公布。

涉事列車停在油麻地站，荃灣綫往中環方向的月台，第一卡車廂首兩道車門甩脫。第一道門其中一邊橫臥，另一邊歪了；第二道車門甩脫，卡在幕門與車身之間。網上圖片看到，列車車頭靠月台的一邊不見了一部分。列車駛入月台的入口位置，地面有大量碎石。

事發早上約9時半，油麻地站一列往中環的列車駛入月台時出軌，導致車門甩脫，更一度冒煙。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐：「當進入油麻地站，列車車長聽到聲響，列車進入月台後，兩卡進入月台後停下來，列車第一卡的轉向架稍微偏離路軌，也見到路軌旁有些設備損毀。」

港鐵工程人員全日搶修，到晚上交代初步調查結果。

港鐵車務總監李家潤：「見到列車與軌旁的金屬結構裝置有碰撞，導致列車偏離。車卡轉向架的輪已經移正，稍後列車會離開月台，進行路軌旁、周邊設施復修。」

事件中750名乘客要疏散，約150人沿車尾緊急通道行去旺角站離開，港鐵向乘客致歉。

港鐵行政總裁金澤培連同運輸及物流局局長林世雄下午到油麻地站視察。政府說非常關注事件，會循外物因素、機件狀況等方向調查，已經要求港鐵盡快交報告。

運輸及物流局局長林世雄：「政府責成港鐵盡快做好調查 ，責成港鐵在最快的時間、最安全的情況回復受影響路段的鐵路服務。」港鐵行政總裁金澤培：「我們非常重視今次事件，會進行詳細調查

，請外面專家參與調查。」