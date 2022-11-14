列車甩門︱港鐵荃灣綫頭班車今早如常開出　有乘客擔心再有意外發生　稱盡量遠離車門

【有線新聞】港鐵油麻地站昨日發生列車出軌甩門事故，經搶修後荃灣綫列車服務早上回復正常，有乘客擔心意外再發生，說乘車時會盡量站在車廂中間，遠離車門。

油麻地站往中環的頭班車如常在6時01分開出，列車前一日出軌的位置換了一些新的路軌零件。事故發生超過19個小時後，港鐵完成復修，星期一恢復服務，讓乘客上班上學，不過有人說擔心再有意外發生，乘車時會盡量站入些。

譚先生︰「我每天都是乘地鐵上班或上學，將來唯有不要站太近車門。」梁先生︰「今天立刻有車乘，港鐵處理足夠快，始終對信心有些影響，但港鐵都是主要交通方法，不能不乘搭。」經常乘搭巴士的吳先生說事件對他沒有多大影響，但都希望港鐵能好好改善和檢討。吳先生︰「（意外）太多太頻密，真的要好好檢討，這個問題不是第一次，這麼短時間已經第二次。」屈先生︰「被逼要乘搭，過幾日便會忘記了，因為香港人很容易忘記，沒有可能不坐地鐵。」

港鐵車務總監李家潤就事件再次致歉，說感謝受影響乘客的體諒。李家潤︰「代表港鐵公司就昨天早上在油麻地站荃灣綫列車的事故，再次向受影響乘客致歉，整個服務和班次是全線恢復，幕門開關全部正常運作。」

列車服務因為甩門事故，星期日延誤超過12小時，根據機制，港鐵將會面對2500萬的罰款上限，需要用車費折扣形式回贈乘客。