列車甩門︱乘客行路軌離開　有議員批違安全原則　港鐵：會檢討安排是否合適

【有線新聞】列車出軌事故發生後，百多名乘客在車尾行落路軌，行回頭路疏散去旺角站離開。我們取得港鐵內部指引，列明火災或冒煙才需要在車尾清客。有議員批評今次清客做法極之危險，港鐵說會檢討做法是否合適。

荃灣綫旺角站與油麻地站之間，有這段與對面觀塘綫列車並行在同一隧道的路段。油麻地站列車出軌甩門事故有150名乘客，在車尾緊急逃生通道離開。列車當時有兩卡車入了月台，600人經油麻地月台疏散，其他乘客摸黑在隧道路軌，由油麻地站步行去旺角站，中途經過與觀塘綫往黃埔列車並行的路段。

當時觀塘綫未有停駛，乘客行過交叉的渡綫，在路軌有機會遇到旁邊觀塘綫列車。新界北（香港新方向）張欣宇︰「是極之危險的，根本上不可能容許一架列車行駛時，讓人在路軌上行。即使從事維修的職員，根據守則，其實在該位置都不可以有車移動時在該處避車或維修，何況是不熟悉環境的乘客。」

我們取得港鐵內部指引，說火災或冒煙才需要在車尾清客，否則要優先在車頭清客。港鐵新動力內務副主席陳凱暉︰「昨日說有很多煙、粉塵，會否導致以為是火警情況？如果出軌，盡量乘客在車廂內，等職員到場才清客，最理想的安排一定是該區域列車完全停駛。」

港鐵說會檢討今次事故，沒正面回應做法是否合適。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐︰「乘客打開緊急斜道行到路軌，行到路軌後，乘客自己沿荃灣綫路軌行去旺角站。我們得知後派同事在旺角站協助乘客。我們都會檢視會否有地方做得更好，特別是有兩卡車入車站，會否用兩卡車（清客）更好呢？」

至於車尾逃生通道是乘客要求打開，還是車長指示，港鐵說會進一步調查。