C朗拿度稱被曼聯背叛　指鄧赫欲逼他離隊　批球隊沒改革、水平不如曼城阿仙奴

【有線新聞】葡萄牙球星C朗拿度接受英國傳媒訪問指，自己被曼聯背叛。

C朗說不單止主帥鄧赫，還有部分曼聯高層都想逼他離隊，情況由去年已經開始，又指鄧赫不尊重自己，他亦不會尊重對方。去年8月重返「紅魔鬼」，這位37歲的葡萄牙球星透露是經恩師費格遜游說，自己想給球隊最好的所以才回歸。但自對方離開後，曼聯完全沒改革，內部存在很多問題，令球隊未能達到曼城、利物浦，甚至今季阿仙奴的水平。如果想拿自己「開刀」，展開重建第一步，他並不介意。C朗因病最近未有進入大軍名單。