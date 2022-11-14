亞洲七欖南韓站播錯國歌　有議員要求國安處介入、促設機制「亡羊補牢」

【有線新聞】對於亞洲七人欖球系列賽主辦機構錯誤播放國歌，有立法會議員強烈譴責主辦機構，促請政府訂立機制應對同類事件。

人大政協及全國性團體代表界（民建聯）陳勇︰「大家看歷史上記憶猶新，曾經嘗試過倒轉國旗、奏國歌時沒有聲音，類似這些我們都要小心，但是次事件令人覺得更加嚴重。大家都要想一想︰第一，如何亡羊補牢？第二，有沒有機制？首先現時有沒有機制？別人是意外也好、特意也好，羞辱你的時候有甚麼反應？」

選委會界別（工聯會）陸頌雄︰「我在此要求香港警務處，特別是國安處要介入調查事件，是否有香港人或中國人，涉及勾結當地韓國人員播出這些港獨歌曲，涉及散布港獨、分裂國家信息，作出一些煽動的行為。」