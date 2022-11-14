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港島越野賽　羅樂賢奪得男子組冠軍

【有線新聞】港島越野賽，18歲小將羅樂賢，奪得男子組冠軍。
全程22公里由跑馬地起步，途經大潭水塘、紫羅蘭山，總爬升1039米，最後返回跑馬地衝線。
政府近日放寬限制，補給站獲准供應香蕉，為跑手補充體力。
男子組冠軍，最終由小將羅樂賢奪得，跑出2小時15分03秒。黃美欣以2小時40分25秒完成，奪得女子組第一。
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