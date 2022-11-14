MIRROR演唱會｜政府暫禁大國文化租康文署場地　藝能、協興隆須自費委任獨立人員核證

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，主辦機構大國文化違反紅館租用條款。文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，暫停他們租用其他康文署場地，如果調查後發現有其他責任，不排除永久禁止租用。

警方調查揭露舞台裝置申報重量「報細數」，實際是申報的七倍多。楊潤雄說，租用人大國文化明顯違反租用條款。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說：「在執法部門完成調查，釐清所有事實責任之前，康文署暫停接受該公司租用康文署場地舉辦演唱會申請。」選委會界別陳凱欣說：「懲罰是否不應只是暫時，其實有沒有長遠的懲罰？日後改公司名，再租用又可以。」楊潤雄回覆：「不排除看完其他調查，如果屆時看到有其他責任，考慮後覺得需要永久，將他停止租用。」

演唱會總承辦商藝能及負責舞台工程的協興隆員工被捕，楊潤雄說在調查及司法程序完成前，會要求聘用這兩間公司的租用人，自費委任獨立第三方人員核證。

有議員質疑康文署作為場地管理人，亦有責任審視是否安全。

新界西（實政圓桌）田北辰說：「康文署同事在現場靠目測去看，用甚麼方法去核實？」選委會界別（經民聯） 陸瀚民說：「是否只是文件交收、紙上談兵，相信市民都想知道康文署檢查了甚麼。」楊潤雄回應：「康文署同事去到，他們本身不是工程師，就算看到未必識得分辨是否安全，始終要靠專業人士去做。」

有議員問到如何支援受傷的舞蹈員李啟言，勞工處說仍調查舞蹈公司等有沒有違反職安健條例，

可能提出檢控，同時間正在處理賠償問題，會繼續聯絡李啟言的家人。