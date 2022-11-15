播錯國歌｜韓媒指港隊沒提交、職員下載　港欖上月曾確認連結：再遇同類錯誤將即時退賽

【有線新聞】亞洲七人欖球系列賽播錯國歌，韓媒報道港隊事前沒按要求提交國歌，工作人員因此自行下載。香港欖球總會說，10月曾與亞洲欖總確認播《義勇軍進行曲》為香港國歌，但聲明沒提及有沒有向主辦單位提交國歌。

播錯國歌事件繼續發酵，《韓國時報》引述主辦方公關，稱事前有要求港隊提交國歌，但一直收不到，職員於是上網搜尋，下載了置頂的一首歌曲。亞洲欖球總會有提醒南韓主辦方，香港隊應該用中國國歌，但未有刪除已下載的錯誤錄音，並交予廣播組播放。

香港欖球總會發聲明，在上月23日已經和亞洲欖總確認港隊會播《義勇軍進行曲》作為香港國歌，並有信息記錄，而過去25年亞洲欖總的賽事，包括上月底泰國的比賽，以及今年7月在南韓同一球場舉辦的15人欖球賽都是播放《義勇軍進行曲》。

欖總指接受今次是無意的錯誤，但如果將來再犯會即時退賽，到底事前有沒有向主辦方提交國歌，聲明中未有提及。

文化體育及旅遊局最新說法指港欖上月下旬向亞欖確認過，一直沿用的中國國歌連結，沒再提及之前新聞稿所指是港隊教練向亞欖提交國歌錄音。

特首李家超下午出席活動後，沒有回應會否於APEC向南韓代表反映事件，他早上出席行政會議前重申事件不能接受，相信警方有經驗處理。

行政會議召集人葉劉淑儀認為播錯國歌的責任不在運動員，毋須向他們問責。港協暨奧委會義務秘書長王敏超就認為國際賽事有程序確認國歌，不可能是初級人員犯錯。王敏超：「它作為主辦單位，這些準備頒獎儀式或是準備開賽前的儀式，所有東西應該是作為主辦單位，應該是主辦單位提供。一般的程序，例如我們到奧運、亞運，要看看它的國旗對不對，播出來的歌曲對不對，他自行下載不是很成立，運動員如果好像這次一奏起根本不像那首，要立刻有反應。」

葉劉淑儀：「我看見有一些很錯愕的表情，很難要他們問責，如果我是運動員也會很奇怪地站在這裏，不會期望一個運動員立刻跑去找主辦人說要停播、播錯，運動員不會做這些，這是領隊要做。」