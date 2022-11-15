播錯國歌︱南韓傳媒：主辦方沒收獲港隊提交國歌　職員遂下載網上置頂歌曲

【有線新聞】亞洲七人欖球系列賽，香港對南韓的決賽播錯國歌事件，南韓傳媒引述消息稱，主辦機構事前沒收過港隊提交的國歌錄音。

《韓國時報》引述主辦方一名公關代表稱，事前要求各參賽隊伍提交國歌錄音，但沒有收到港隊的提交，職員於是上網搜尋，下載了置頂的一首歌曲。

亞洲欖球總會有提醒南韓主辦方，香港隊應該用中國國歌，但無法刪除已下載的錯誤錄音，並交予廣播組播放。港府新聞稿，昨天引述政務司司長陳國基稱亞洲欖總曾確認港隊提交的國歌錄音正確無誤。