0+3｜李家超：不再以「0+幾」形容政策　盧文端：港府不談「0+0」因顧內地觀感

【有線新聞】行政長官李家超說，每個人對「0+0」理解不同，不會刻意用「0+幾」形容防疫政策。全國僑聯副主席盧文端說，特區政府是為了顧及內地觀感，否則中央以為香港「完全不設防」，增加兩地通關難度。

入境檢疫「0+3」實施一個半月，疫情無急速升溫，每日確診維持5,000宗左右，但「0+0」仍然無期。全國僑聯副主席盧文端在報章撰文，聲稱受權威人士所託，為「0+0」解畫。

他說政府集中精力優化「0+3」，在風險可控下盡可能取消限制，形容實際上「0+3」差不多等於「0+0」，不直接改為「0+0」最重要是要顧及內地的看法，否則內地會以為香港「完全不設防」，香港向內地提出便利港人入內地的安排難度就大得多。行政長官李家超沒有正面回應，遲遲未見「0+0」是否要顧及中央感受。

行政長官李家超：「0+0代表甚麼呢？每個人的理解不一樣，所以我已經不會刻意去形容我們是『0+幾多』。我們要評核不同時候的風險，從而要有調校。當然是要考慮整個國家全局，我們都理解內地在目前疫情數字都是有上升趨勢，當然我們在聯防聯控方面不會增加內地疫情風險。」

他重申會針對不同活動作出相應安排，盡量將防疫限制減到最少。