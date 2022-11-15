居屋2022｜北角驥華苑「樓王」半小時賣出　有市民不擔心加息壓力　嘆港人花盡運氣抽樓

【有線新聞】新一期居屋七個屋苑今天揀樓，北角驥華苑最貴的單位不足半小時就賣出。有來揀樓的市民說不擔心加息會增加負擔，最重要是有居所。

樂富的房委會客戶服務中心，來揀個安樂窩的幸運兒站滿整個大堂。唯一的港島盤北角驥華苑，「樓王」都在這裏，價值近531萬的高層單位約半小時已經賣出。

不過有市民就想選擇九龍區心儀的啟德啟欣苑，曾先生：「方向、視野都合心意，交通很滿意，鄰近地鐵站、街市便可以了。」

本港多間銀行早前上調最優惠利率，供樓壓力會否增加？劉先生：「加息問題一定有，但居住問題每日都在香港發生，有機會一定是給自己居所。不知為甚麼香港本地人要用一生運氣才抽到居屋，而不是本地人都應該擁有。」

陳女士：「自己認為有能力才去做（按揭），自住的單位，價格升跌都與我無關。」

今期居屋8,900多個單位以市價五一折出售，市民揀樓之前可以在近入口的屏幕看看有甚麼單位未賣出，選擇了才入場。

今期七個屋苑分別位於北角、東涌、啟德、土瓜灣、觀塘、沙田和將軍澳，最便宜的單位是啟欣苑一個低層單位，售價約124萬元，呎價近6,600元。