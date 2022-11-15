全球人口今破80億　聯合國：增速將放緩　至2050年料約60地區人口減1%

【有線新聞】聯合國推算全球人口今天突破80億，11年間就增加了10億人，不過之後的人口增速會逐步放緩。聯合國呼籲各國根據人口趨勢做好資源分配，並合作應對各種嚴峻挑戰。

1999年，聯合國推算當時全球第60億人在波斯尼亞薩拉熱窩出生；12年後，2011年全球人口增至70億；再過11年後的2022年，再多10億人，聯合國推算第80億人在周二誕生。

不過全球人口增速已逐漸放緩，2020年增長少於1%，是1950年以來首次。要達到全球90億人，估計要再多15年，到2080年代左右達到高峰104億，維持至本世紀末。生育率普遍下降，不少國家低於2.1的穩定人口標準，南韓平均更加跌至0.81，加上人口外流，預測今年至2050年，約60個國家或地區的人口會減少1%以上。中國的人口最大國地位亦將會不保，聯合國年中發表的《世界人口展望報告》已提過，預計明年印度會取代中國成為人口最大國。未來廿多年的人口增長會集中在印度、巴基斯坦、菲律賓，及尼日利亞、坦桑尼亞等5個非洲國家，佔全球人口增長一半以上。

人口老化、醫療、資源分配等是隨之而來的問題，聯合國呼籲在人口達到80億這個里程碑，全球要重新檢視經濟發展模式，合作應對各種挑戰。聯合國人口基金執行主任加奈姆：「80億人，太多嗎？人是我們最大的資源，是人類大家庭向前邁進最大希望。」