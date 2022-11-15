增5951宗確診、多13人離世　22校有班別停課

【有線新聞】本港新增5,951宗確診，輸入個案520宗，多13名患者死亡。

5,431宗屬本地感染，683間學校呈報1,281宗確診，22間學校共30班須停課7天。新變種病毒方面，多13宗XBB，9宗是本地，BQ.1.1的本地及輸入個案共增加6宗，BF.7則多1宗輸入。