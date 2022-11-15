將藍隧道下月11日通車、料來往各處快20分鐘　增五巴士線出尖東、荃灣等

【有線新聞】將藍隧道下月11日早上8時通車，工程大致完成。運輸署預計，經新隧道往來各個目的地會比現時節省多達20分鐘，估計三至四成行駛將軍澳隧道的車會轉用新隧道，減輕擠塞。

還有不足一個月便通車，這條2.2公里長的隧道最高時速80公里。屆時西行有三條行車線由將軍澳駛入，左線會連接去東隧收費廣場入口，相比行舊隧道，行車距離少近3公里。右面兩條線則會去到茶果嶺道及興建中的T2主幹道。至於東行入將軍澳則雙線行車，可由新建的藍田交匯處或東隧出口支路駛入。

出隧道後，要選擇去將軍澳寶邑路，還是經1.8公里長的跨灣大橋往日出康城或工業邨，不用再經環保大道、清水灣道，在多個路口塞交通燈，運輸署預計用新隧道到各個連接的目的地都會比原本路線節省多達20分鐘。

運輸署助理署長何偉基：「初步估算會有三至四成現時用將軍澳隧道的車輛可分流到將軍澳藍田隧道，所以如果當有分流時，我剛才提供了一個範圍，因為有很多因素決定當日的交通情況，所以為何我們提到會有行車時間顯示屏，在當天就最清楚駛到那裏時如果那裏塞車，駕駛人士就可決定、作平衡，這可解決會否塞在一條隧道或另一隧道的問題。」

這條是香港首條行車橋上同時設有單車徑及行人路，全長1公里，屆時經這裡由日出康城步行到調景嶺大約20分鐘，可以一邊行、一邊看海景。

運輸署計劃分階段開辦五條新巴士線，途經將藍隧道及跨灣連接路。計劃分兩階段，首階段新增五條巴士線，於隧道通車後一天啟用，九巴佔三條，新巴佔兩條，分別由將軍澳來往尖東、長沙灣（甘泉街）、大埔、長沙灣（深旺道）及荃灣，五條線都途經日出康城或將軍澳工業邨，初期只會在繁忙時段提供服務，之後研究會否延長服務時間。

通車後兩至三個月會改劃兩間巴士公司合共四條線，運輸署說所有建議落實後，將軍澳各區都會有至少一條巴士線途經新隧道。