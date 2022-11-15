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周日起入馬場毋須出示疫苗通　持黃碼可於馬場室外飲食

【有線新聞】星期日起進入馬場毋須出示疫苗通行證，黃碼人士可在室外飲食。 
賽馬會說因應政府再放寬社交距離措施，星期日起的賽事入場毋須出示疫苗通行證，但仍要掃描安心出行及符合接種要求，黃碼人士亦可入場，並可以在馬場室外飲食。 
但堂食餐飲處所等仍屬主動查核的表列處所，所以黃碼不能進內。
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