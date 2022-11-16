播錯國歌︱王敏超不接受解釋　質疑南韓不應再承接大賽

【有線新聞】港協暨奧委會義務秘書長王敏超說不接受亞洲欖總的解釋，認為要向亞奧理事會及奧委會投訴。

王敏超：「實習生去這樣做，我就不會相信。升國旗、唱國歌，這些是很嚴肅的事情，怎可能隨便在網上搜尋（下載）呢？一定要有隊伍代表核實過、聽過是正確的，簽名確實。（南韓）應不應該再去承接這些大型比賽？這些應該抵制、阻止他們，我認為國際總會應與他們商討，或者將來暫停他們一段時間，我們或者不派隊出賽，當然盡量不要影響運動員。

至於香港欖總說如果將來再有今次的情況，會即時退賽，王敏超認為視乎事件的嚴重程度，或者可以選擇暫時退場，不一定要退賽。