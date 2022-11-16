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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
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播錯國歌︱王敏超不接受解釋 質疑南韓不應再承接大賽
【有線新聞】港協暨奧委會義務秘書長王敏超說不接受亞洲欖總的解釋，認為要向亞奧理事會及奧委會投訴。
王敏超：「實習生去這樣做，我就不會相信。升國旗、唱國歌，這些是很嚴肅的事情，怎可能隨便在網上搜尋（下載）呢？一定要有隊伍代表核實過、聽過是正確的，簽名確實。（南韓）應不應該再去承接這些大型比賽？這些應該抵制、阻止他們，我認為國際總會應與他們商討，或者將來暫停他們一段時間，我們或者不派隊出賽，當然盡量不要影響運動員。
至於香港欖總說如果將來再有今次的情況，會即時退賽，王敏超認為視乎事件的嚴重程度，或者可以選擇暫時退場，不一定要退賽。
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