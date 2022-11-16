招人「刷單」賺佣　56人涉網上求職騙案被捕　有受害人失56萬元

【有線新聞】香港警方聯同澳門司警拘捕56人，涉嫌參與網上求職騙案，詐騙131人超過700萬元。

行動中檢獲銀行帳單及銀行卡等，兩地警方拘捕44男12女、18至65歲，涉嫌詐騙及洗黑錢等。

警方說騙徒在網上登「招聘廣告」，訛稱毋須學歷都可以賺取高額報酬，要求受聘人在一些偽冒的購物平台「刷單」，即是要求受聘人假扮顧客買指定商品，提高商品的搜索排名及可信度，以獲取最多兩成佣金，期間受聘人要自己拿錢出來買貨，轉錢到指定銀行戶口，騙徒聲稱完成交易後會歸還本金，但實際是將錢轉走，有人最多被騙56萬元。

東九龍總區重案組總督察許諾︰「在部份案件，頭一、兩次的「刷單」任務，受聘人士可以收回小量付款、佣金，數千元，這些只是騙徒的技倆，之後騙徒會用種種藉口、拖延，令到受害人最終不能取回任何本金。」

56名被捕人士當中，3人是詐騙集團的骨幹成員，約40人涉嫌借出銀行戶口，給主腦洗黑錢。

東九龍總區重案組高級督察劉啟彥︰「（主腦）使用一些通訊軟件招募這些人，亦有透過朋友介紹的情況，這些市民為了獲得數百至數千元報酬，出售自己的銀行戶口給詐騙集團。」

警方提醒市民，如果看到招聘廣告稱不限學歷亦可以有豐厚報酬，應該先了解公司背景及業務性質，提防受騙。