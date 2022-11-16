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2022年11月16日
體育
新聞資訊
C朗屢傳遭葡萄牙隊友冷待 隊友解釋只是開玩笑
【有線新聞】葡萄牙國家足球隊為世界盃決賽周作最後準備，基斯坦奴朗拿度繼續成為焦點。
在里斯本的訓練，C朗嘗試與簡些路交流，但被這位曼城守衛拒絕，過程亦被鏡頭拍攝下來，C朗的曼聯隊友般奴費南迪斯亦冷淡對待這位國家隊隊長。
一對「紅魔鬼」拍檔早前已經被傳媒發現在更衣室冷淡握手，氣氛緊張，中場祖奧馬里奧解釋兩人只是開玩笑。般奴費南迪斯早前在受訪期間亦表示球隊會為C朗而戰。
37歲的C朗在英國接受專訪時指出被曼聯背叛，高層想逼他離隊。
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