列車甩門｜乘客沿路軌逆線疏散　港鐵為廣播不清晰致歉　有議員促隧道裝閉路、逃生門傳感器

【有線新聞】油麻地站列車甩門出軌事故，初步調查結果出爐，港鐵承認過百名乘客經車尾落路軌，逆線疏散去旺角站，絕不理想，為車廂廣播不清晰致歉。

星期日荃灣綫一列往中環列車，駛入油麻地站月台時出軌，車上600人經油麻地站月台疏散，不過有150人經旺角站離開。

港鐵向政府交初步調查報告解釋，承認事故後車廂廣播不清晰，令乘客打開車尾逃生門，沿路軌逆線往旺角站方向離開，行經渡綫時對面觀塘綫有列車並排駛過。車站職員數分鐘後發現，有乘客行路軌離開，港鐵被質疑罔顧乘客安全。

港鐵車務總監李家潤：「讓乘客有這經驗，我們認為絕不理想。廣播內容，從乘客表現，我們見到乘客當時接收到的信息，他們可能認為要到車尾進行離開車廂的安排。車頭的駕駛室設備因事故受損，緊急出口斜道打開的警報沒傳至車長那裏。」

至於列車為何出軌？港鐵說，因為列車駛入月台時撞到軌道右邊的金屬護欄，導致轉向架出軌。李家潤：「它大約長7米、高2.4米，放在隧道管道一個空間，這空間是安放一些設在這裏、系統的設置，它是護欄的作用，當時移位、與列車發生碰撞。」

護欄為何移位仍未清楚，港鐵已聘請海外及本地專家參與調查，會在兩個月內完成調查報告。

曾任港鐵車站經理的議員張欣宇要求為列車逃生門加裝獨立傳感器，確保事故不會重演；前九鐵主席、議員田北辰建議在隧道渡線加裝閉路電視。

新界西北（實政圓桌）田北辰：「其實渡線不多的，應該趁這次教訓，所有這些岔口都應該安裝閉路電視，令到將來再有甚麼事，列車出事失控、乘客到處走，至少控制室看到每個渡線有沒有人。」

新界北（香港新方向）立法會議員張欣宇：「如果疏散的責任，這其實最主要是設計上漏洞，原來逃生門打開了有機會不知道。如果針對這道門，會否除了本身警報系統之外，都加裝傳感器？傳感器是獨立於列車系統，可以直接地、一旦這道門被打開，可以直接傳訊息予控制中心。」