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2022年11月17日
港聞
新聞資訊
抵達曼谷出席亞太經合會議 李家超：會說好香港故事
【有線新聞】行政長官李家超抵達泰國曼谷出席亞太經合組織會議。
李家超獲泰國總理府副部長迎接，星期五及六會參與領導人非正式會議及APEC商貿諮詢理事會成員對話，會議後他會率領20多名香港商貿代表團成員繼續訪問曼谷，加強與泰國經貿交流。
他離港前說會利用這機會說好香港故事，行政長官李家超︰「會告訴大家，香港經過了三年的疫情困擾，現已開放重返舞台，亦與世界聯繫起來。事實上，香港背靠祖國、聯通國際，有得天獨厚的優勢，亦是唯一有中國優勢及世界優勢共同在一個地方的城市。香港的吸引力及競爭力增強起來，包括固有優勢，將成為中西文化藝術交流中心，亦會成為國際創科中心。」
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