抵達曼谷出席亞太經合會議　李家超：會說好香港故事

【有線新聞】行政長官李家超抵達泰國曼谷出席亞太經合組織會議。

李家超獲泰國總理府副部長迎接，星期五及六會參與領導人非正式會議及APEC商貿諮詢理事會成員對話，會議後他會率領20多名香港商貿代表團成員繼續訪問曼谷，加強與泰國經貿交流。

他離港前說會利用這機會說好香港故事，行政長官李家超︰「會告訴大家，香港經過了三年的疫情困擾，現已開放重返舞台，亦與世界聯繫起來。事實上，香港背靠祖國、聯通國際，有得天獨厚的優勢，亦是唯一有中國優勢及世界優勢共同在一個地方的城市。香港的吸引力及競爭力增強起來，包括固有優勢，將成為中西文化藝術交流中心，亦會成為國際創科中心。」