不滿加國總理向傳媒披露談話內容　習近平當面表達不滿

【有線新聞】國家主席習近平當面向加拿大總理杜魯多表達不滿，指兩人談話內容外洩不合適。兩人出席二十國集團峰會期間曾短暫交談，傳媒其後披露對話內容，包括杜魯多關切中國可能干預加拿大內政。

國家主席習近平於星期三在第二日的二十國集團峰會，再與加拿大總理杜魯多碰頭。他當面向杜魯多表明，兩人前一日談話內容洩露予傳媒不合適，中方不會這樣做，又指要有誠意，雙方才能以互相尊重的態度溝通，「否則結果就不好說」。

杜魯多打斷了翻譯回應，指即使雙方有分歧，但亦應該共同努力，「在加拿大我們相信自由、開放和坦誠的對話，我們會繼續這樣對話，我們將繼續尋求有建設性合作，但在某些議題上我們會有分歧。」，習近平：「創造（溝通）條件、創造條件」

習近平和杜魯多在前一日的峰會簡短交談約10分鐘，中方未有公布相關消息，但加拿大傳媒引述政府官員報道談話內容，杜魯多在3年多以來首次與習近平面對面交談中，嚴重關注中國可能干涉加拿大內政，包括2019年大選，又談到人權、俄烏戰事以及北韓挑釁等議題。

中加關係近年因為華為孟晚舟事件而急轉直下，加拿大前駐華大使趙樸認為，習近平有意而且罕有在鏡頭前表達對杜魯多不滿，反映加拿大要恢復與中國有限度對話，將變得很困難。