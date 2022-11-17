資助中小學STEAM交老師統籌　教局夥數碼港推十堂培訓課程　名額600個

【有線新聞】本學年起資助中小學要安排老師統籌STEAM教育，包括科學、藝術等科目，教育局與數碼港合作推出創科培訓課程協助老師。

這邊玩VR虛擬實景遊戲，那邊圍在一起學用長者助聽器，一群教STEAM的老師「再教育」，來數碼港向科技初創公司偷師，如何將天馬行空的概念成真。

中學教師陳凱詩︰「探望牛潭尾村居民，發覺很慘。他們要步行45分鐘才到小巴站，再到元朗買餸，這樣便一日。小朋友思考如果找到一輛買餸車，不用他拿着，跟着他走，我的買餸車要如何才能成為實物呢？」

這個半年培訓課程有十堂，會講解綠色科技、人工智能機械人等，可以讓600名老師報名上課。因為今個學年起資助中小學要委派老師統籌STEAM教育，即是科學、科技、工程、藝術及數學教育，負責培訓的科創公司希望老師掌握科技產品原理，才懂得教學生。科技初創公司創辦人陳浩升︰「傳統用投影片形式觀看，坦白說現時很多YouTube、投影片下載平台，不需要我們，我們能貢獻給老師、學校、學界的地方是教他們如何動手做，他自己都可做到。」

為了方便老師教學時更具體講解，科技公司會借出長者助聽器予學校，讓學生更易掌握概念。數碼港有超過180間提供STEAM教學的科技初創公司，教育局相信有足夠名額培訓老師。