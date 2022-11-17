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2022年11月17日
港聞
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播錯國歌｜欖總再捲南韓站風波 被指展示錯版區旗 澄清由球迷提供
【有線新聞】香港欖球隊再捲入風波，繼在南韓出場時大會播錯國歌後，有傳媒指控球隊懷疑展示錯版區旗，香港欖總說該面區旗是球迷提供。
香港01報道，港隊在亞洲七人欖球賽展示的區旗，懷疑不符合官方規格，包括紫荊花花瓣的大小、五粒星的角度，及整體圖案向右傾的幅度有不同。欖總發聲明回應，說是一名港隊球迷在觀眾席將這面旗交給球隊，相信對方無惡意或不妥企圖，感謝前往南韓支持港隊的球迷，而港隊參加國際賽都有帶官方特區區旗，在可能的情況下展示在球場內。
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