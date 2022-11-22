【小事大意義】你要跑多遠 : 征戰南極超馬　視障跑手盼藉跑步推廣共融

【有線新聞】曾創出完成100 公里南極超級馬拉松、用35天從北京跑回香港等創舉的視障跑手梁小偉（Gary），於2020年創立了不倒翁共融運動協會，藉舉辦跑步訓練，鼓勵視障人士強身健體，擴闊生活圈子。他又鼓勵一班不常做運動的健視人士做領跑員，讓他們也感受做運動的樂趣。Gary希望參加的視障與健視人士助己助人，互相學習共同成長，將來更會帶能力出眾的視障跑手到境外參賽。不過他強調，跑步最重要的是享受過程，從中得到健康和快樂，不用刻意追求成果，「其實你想跑多少由你自己決定，前路交給你自己，自己決定要跑多遠」。