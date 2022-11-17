查針卡｜戲院溜冰場一夜變「主動」　被動主動難分清　市民：誰有空記住？

【有線新聞】原本今日起溜冰場和戲院可以變「被動查核」，入場前不用再查針卡，但實施前一晚，政府打回頭維持原判要「主動查核」。

SIMON：「查核兩個字我知道是甚麼意思，但我不知道這是做甚麼。教堂我有去，我認為是主動查核。」

李生：「很簡單，這些被動查核很有信心，是，這個應該是被動查核。」交叉改完仍然有錯。李生：「我有常識的，只是錯一個，但猜錯了，猜錯一項。」

廖小姐：「餐廳要主動查核，我猜的，戲院都要。」改回就對了，戲院本身符合條件的話可以被動查核，結果實施前一晚又打回頭，看電影前繼續要掃針卡。廖小姐：「好像很多寬限，其實暗地裡又有很多規限，誰有空記著？」

KIKI：「跟不上，不知道何時又再變。」ZOEY：「記不到這麼多，去到說要就拿出來。」

不要說主動還是被動查核，在香港工作十年的LUCAS，到現時仍未分得清安心出行跟疫苗通行證，LUCAS：「這是沒有意義的，如果我是遊客，讓我選擇來香港或其他沒有限制的地方，很明顯不會有人來香港。」

我們在中環問了10人，沒有人全部答對，來到立法會，議員是否分辨到？

社會福利界（新思維）狄志遠：「政府說是就是，我是用常理判斷，政府法例、指引不清楚，沒有準則只能死記。」

港島東（民建聯）梁熙：「相信一般市民難以理解，尤其是前一晚『彈弓手』，尤其是旅遊人士，最理想是在安心出行告訴哪些要主動、哪些要被動。」

醫務衞生局副局長李夏茵：「市民真的不懂得分辨，其實有一個簡單的邏輯，如果要除口罩進入室內處所，都是需要主動查核的地方。」