日本自由行｜10月開關後旅客按月增近倍半　港人多約12倍、人數仍只排第三？

【有線新聞】日本由10月11日起再放寬入境措施，重新開放個人自由行，當月入境人數隨即增約1.4倍，各個國家或地區當中，又以香港訪客增幅最多，升近12倍。

闊別兩年，日本開放自由行，港人終能一睹富士山景色。（Unsplash圖片）

根據日本國家旅遊局發布的數字，今年9月有逾20萬人次入境日本，在開放自由行後，10月訪客人數多達49萬，增長約1.4倍。

港人赴日增近12倍 升幅最高

自香港9月下旬放寬入境檢疫至「0+3」後，不少港人都紛紛「衝關」赴日外遊。與9月相比，10月入境日本的港人人數升約11.9倍，多達36,200人，升幅是各個國家或地區之中最高，惟與2019年10月180,562人相比，數字仍相去甚遠。其次為台灣（4.22倍）、新加坡（3.93倍）、泰國（3.49倍）及加拿大（3.08倍）。

政府昨日宣布11月21日起，返港核酸檢測減至一次，加上年末迎來聖誕、元旦假日，航空運力亦逐漸提升等因素，預料訪日人數續有增長。

日本10月重新開放自由行，多個國家或地區訪日人數都有倍數增長。

南韓旅客達12萬人 接近19年同期水平

南韓則成10月入境人數最多的國家或地區，多達12萬人，接近2019年同期水平，其次分別是美國（5.3萬人）、香港（3.6萬）、台灣（3.5萬）及泰國（3.4萬）。至於內地訪客則未見明顯升幅，兩月比較僅增0.22倍。而內地剛在11月放寬檢疫至「5+3」，10月數字暫未能反映政策調整後的影響。

東京過去兩日錄逾萬宗確診，或令日本當局重新審視自由行政策。（Unsplash圖片）

旅客較疫情前少近八成 內地人跌幅最大

雖然日本開放自由行後入境人數大增，但仍遠不及疫情前水平，同期訪客人數少了近200萬人，當中尤以內地人跌幅最大，2019年10月有約73萬人，如今為2.2萬，少九成七。其次為台灣（-91.5%）、俄羅斯（-88.8%）、英國（-84.9%）、香港（-80%）。

日本疫情反覆 或成訪客安全隱憂

東京過去兩日錄得過萬宗確診，當局已上調疫情警戒級別至第二高，呼籲市民應減少高風險行為，外界關注日本當局會否因此重新收緊入境政策。