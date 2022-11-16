腦癌難用藥　新型藥泵植入人體　化療藥一泵「上腦」　提高藥效兼減副作用

【有線新聞】大腦有腫瘤，藥物一般難以到達。為了提高用藥效率，美國有學者研發了一種泵，植入人體之後，可以將化療藥物直接泵上大腦，對抗腫瘤。

為了保護大腦，所有進入腦部的血管外壁也有加厚的組織，將血管及腦分隔開，所以稱為「血腦屏障」。這道屏障就像防火牆，阻止有害物質經血液進入大腦，但同時也會將藥物拒諸門外。所以當大腦有腫瘤，就算開刀之後適合用藥，化療藥也會被屏障阻擋，是治療腦癌一大障礙。

在美國的哥倫比亞大學，有學者提出新對策，他們研發了這種藥泵，裡面可以放化療藥，將藥泵植入病人腹部，拉一條導管上大腦，直接搭通到腦腫瘤的位置。藥泵在無線操作下，可以隨時將化療藥泵到腫瘤，用藥時間及劑量也可以準確控制。藥泵本身有個針孔位，只要用一般針筒，就可以為藥泵補充藥物。

最近一次測試，學者在5位腦腫瘤病人身上試用新技術，磁力共振檢查顯示，化療藥繞過了血腦屏障，成功滲透到腦腫瘤。化療藥可以直達腦癌，意味可以提高劑量，同時令副作用降至最低，學者下一步是擴大測試規模，希望得到存活率等數據。