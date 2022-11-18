海關新界搗四私煙倉拘兩男　檢約5400萬元懷疑私煙

【有線新聞】海關破獲四個私煙儲存及分銷中心，檢獲約2,000萬支懷疑私煙，巿值約5,400萬元，拘捕兩人。

凌晨12時許，被捕的20歲男倉務員及29歲男司機被黑布蒙頭、鎖上手銬，由海關人員押上車。海關昨日下午2時許在屯門天后路截查兩名可疑男子，他們正從貨車上搬運一批懷疑私煙。海關人員並在車內檢獲約2百萬支懷疑私煙，其後分別在新界破獲4個私煙儲存中心，合共檢獲約2,000萬支懷疑私煙，巿值約5,400萬元，應課稅值共約3,800萬元。