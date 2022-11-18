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2022年11月18日
兩岸國際
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中期選舉失眾院控制權 佩洛西不連任民主黨領袖：是時候迎新世代
【有線新聞】美國民主黨在中期選舉失去眾議院控制權後，眾議院議長佩洛西宣布不會在下屆國會競逐民主黨領袖職務。
美國眾議院議長佩洛西：「我會繼續出任眾議院議員，為三藩市人民發聲，為加州服務，並捍衛憲法。我對黨團充滿信心，我不會在下屆國會尋求連任民主黨領袖職位。對我來說，是時候迎來新世代，領導我所尊敬的民主黨黨團。」
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