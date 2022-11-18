政府研醫護強制公院服務年期　調查指近六成醫生反對　林哲玄倡設豁免條件

【有線新聞】政府正研究強制規定醫護人員要在公立醫院服務一定年期，有調查指近六成受訪醫生反對強制服務。

醫療衞生界立法會議員林哲玄月初以問卷成功訪問572名包括醫生、護士、職業治療師等，大部分人說留在醫管局服務是想處理緊急重症、接受醫學訓練、照顧貧苦大眾等；選擇離開因為想平衡生活與工作、收入較高及脫離官僚人事關係等。調查也發現近六成的醫生反對註冊與公共服務掛鉤，超過一半受訪護士支持強制規定公共服務一段時期，以一至三年最多。

醫療衞生界林哲玄：「如果有硬性規定，也應該有豁免的情況，例如因病、海外升學、移民或本身不是本地畢業的人士通過考試、在香港取得專業資格的人士、家庭需要，以及被解僱和年紀大。」