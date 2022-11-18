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倡入境改0+1監測變種　梁子超：入社區後檢測「意義不大」

【有線新聞】下周一起抵港人士只須接受兩次核酸檢測，有專家認為可減至一次，另一次則改做快測代替。
呼吸系統專科醫生梁子超：「到境人士核酸檢測純粹是監測，我們會看會不會有新變異病毒或特別情況在一些輸入個案被發現。我們在監察上比較有作用只是機場那一次（核酸檢測），第二天那次已經讓他入社區、回到家中，家中的傳播最重要，怎樣也會走到社區，那一天會否做核酸檢測意義不大。」
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