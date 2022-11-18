二價復必泰最快下月可打　藥劑師稱抗Omicron更有效　籲打第四針等一等

【有線新聞】政府批准復必泰二價疫苗在本港緊急使用，預計首批本月底從德國抵港，最快下月可接種。有藥劑師說第二代疫苗針對流行的Omicron病毒株，可提供更佳的保護，建議要打第四針的市民，可以等多一會兒。

市民未來有需要打第四針，很快有多一個選擇，醫務衞生局說，針對Omicron BA.4或5變種病毒的復必泰二價疫苗，預計本月底由德國運抵本港。

有藥劑師說，18至55歲人士打一針二價疫苗的中和抗體水平，比打三針第一代疫苗高9.5倍，醫院藥劑師學會會長崔俊明：「打一價疫苗時抗體認不到病毒，所以二價疫苗的好處，最重要的是至少可認到Omicron病毒。雖然現在流行的是分支，但至少都有交叉保護，可以盡快將身體的病毒殺死及減低他的繁殖，換句話說身體的病毒量會大大減低，傳人的機會都微一點。」

政府現時並非強制要打第四針，疫苗顧問專家委員會亦指二價疫苗只可用作第四針加強劑，崔俊明說新加坡容許一針都未打的人直接打第二代，但香港暫時就不可以，崔俊明：「因為二價裏的原始株源是原本一價的一半份量，他們怕保護重症、入院、死亡不夠強，所以有這個擔心，想多些數據。」

他又說要打第四針的市民可以等多一至兩星期，直接打第二代。