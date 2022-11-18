施政報告致謝動議通過　葉劉批教育出錯　致青年太自我欠守法意識

【有線新聞】立法會通過本屆政府首份施政報告的致謝議案，一連三日辯論有80名議員發言，有議員認為以往的教育制度令青年太自我、忽略守法意識，社會才會發生很多駭人聽聞的事。

致謝議案來到最後一日辯論，有議員重提反修例事件，好多年輕人犯法、甚至反對國家，歸咎於教育出了錯，港島西（新民黨）議員葉劉淑儀：「09年開始推出新高中學制，培養了一批沒有深刻思考後批判、去反對的年輕人。過往的教育就是太自我，我們現在看看現時社會上發生很多事、很多駭人聽聞的工業意外，無論是大型屏幕在演唱會掉下來，甚至好像最近被判罪名成立的兩位機組人員，他們的理由都非常自我。『我要幫爸爸拿手機』、『我心情不好要跟同事傾訴』，是完全忽略要守法。」

有議員繼續要求政府放寬防疫措施，選委會界別議員江玉歡：「香港當前的社會環境，緊急二字已經遠不能概括香港的現狀，因此緊急狀態下制定的政策亦應該要調整、甚至解除，否則不適當的措施，會成為香港復常路上的絆腳石。」

政務司司長陳國基總結時強調，會繼續主動對外說好香港故事，政務司司長陳國基：「對於任何惡意抹黑、打壓、歪心干預香港特區事物的舉措和報道，我們必定會繼續快速嚴正反駁及回應，以正視聽。」

最終在無人反對下通過，是立法會連續第三年通過致謝動議。