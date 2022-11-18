港科企看準「泰國4.0」土地稅務優惠　斥資8億在泰設分公司　冀三年內上市

【有線新聞】泰國5年前宣布發展十大目標工業，包括數碼及軟件等，有香港的資訊科技公司看準當地的土地及稅務優惠，在泰國設立分公司。

泰國人工智能公司負責人YY：「像這邊（螢幕）看到的話就是在醫院裏面，一樣就是，如果說有一些人他們可能發生一些跌倒的狀況，他要趕快通知警衛或者人員進行協助。 」，「像這個（監察）應用的話就蠻多的工廠已經購買，因為這個包裝的完整跟正確性很重要，如果說上面的字印錯的話，可能貨品會被送到不同客戶手上。」

YY是台灣人，去年與兩個香港人合作在曼谷開設人工智能公司，系統賣給當地工廠、醫院、便利店等，目標三年內在泰國創業板上市。

泰國人工智能公司負責人洪港志：「由於泰國政府鼓勵他們提升自動化，過程中要找資訊科技或人工智能方案，才能提供自動化系統，所以帶來生意的機會。」這所公司聘請了30多名泰國本地畢業的資訊科技專才，薪金開支比香港低三成至一半，至於管理層及前線銷售人員就聘請香港人及台灣人。

洪港志：「首先他們認為香港公司效率高、辦事非常快，還有一樣很重要的是信譽度相對較高，所以在泰國市場一聽見我們有香港公司背景，都會很開心或願意跟我們做生意。」

泰國2016年推出「泰國4.0」全國發展計劃，發展十大目標工業，包括數碼及軟件業，外商投資會有優惠，例如土地租賃期較長及可用外幣交易等。有香港公司看準這些優惠政策，斥資8億在曼谷北部的工業區興建2萬平方米的數據中心，明年第一季落成啟用。

數據中心負責人李松德：「在東南亞國家設立公司、買賣土地，本身大部分都需要有本地公司參與股份才能做到投資，但泰國有新政策，經過批核後可以容許100%（外資）成立公司及擁有土地。我們很有信心泰國會成為數據及網絡樞紐，當我們選擇時看到這個策略性地位，所以選擇在這裏先建立我們數據中心。」