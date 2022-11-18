施政報告｜李家超感謝立會通過致謝議案　信良好關係是愛國者治港關鍵

【有線新聞】行政長官李家超表示感謝立法會通過《施政報告》致謝議案。

李家超感謝議員在一連三日辯論期間，就《施政報告》的措施發表意見，特區政府會認真考慮和分析意見，在落實相關措施時更「貼地」和更切合市民期望。他又指深信良好的行政立法關係是「愛國者治港」原則下的關鍵元素，會帶領團隊繼續加強與議員交流、共同努力提升治理能力和效能，讓市民得到最大成果。