團進團出｜黃碼客可入特定餐廳　旅議會：未必可即時吸客　有議員斥不公：應一視同仁

【有線新聞】即日起持黃碼的入境旅行團旅客可以「團進團出」，到特定餐飲處所用膳，另外、逗留不多四天的旅行團亦只須做一次核酸檢測。

「團進團出」終於落實有期，即日起入境旅行團的旅客只要每團不多於100人，即使持黃碼都可入指定食肆食飯。持牌的旅行代理商要先向旅議會申請登記旅行團的行程，隨團導遊及酒店等資料。隨團工作人員接待前後要做核酸檢測，旅客亦要住在接受確診住客原址隔離的酒店。負責接待的食肆亦要承諾會安排獨立房間予旅客，用餐後要徹底消毒先可接待其他人。不可有現場表演、招待的員工要做額外核酸檢測等。

另外，周六起抵港的旅行團如逗留不多於四天，亦只須抵港當天做一次核酸檢測，比一般抵港人士少一次。旅議會說新安排是一個進步，但與業界的要求仍有一段距離，就算有「團進團出」都未必可即時吸引到很多旅行團。旅遊業議會副主席謝淦廷：「香港現時不是我們走出第一步，人家一定會前來，別人是會看的，香港開放了，但別人已一早開放，別人的條件亦不比香港差。遊客的生意，當你要去一個地方旅行，你當然希望隨心所欲。」

有立法會議員批評「團進團出」的安排不理想，對其他入境人士不公道。江玉歡：「大家都是持黃碼，為何有些就可有較好的待遇，就是因為她們是遊客就可以這樣做？就好像醫務衞生局所言，以用科學精神及風險管理，如以這兩項原則就應該一視同仁。」

她又說，政府不應該再設有黃碼安排，以及取消抵港後的核酸檢測，以頭三日做快測代替。